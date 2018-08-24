Со следующего года сокращается количество вузов и их штатных сотрудников

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Министерство образования РК приступило к реформированию системы высших учебных заведений. Со следующего года 116 университетов должны сократить количество штатных сотрудников, а 20 университетов должны быть закрыты из-за ограничения финансовой поддержки. Некоторые из 116 университетов должны будут сократить до 35% штатных сотрудников. Это значит, что студентам теперь сложнее будет получать государственные стипендии и кредиты на обучение. В список попали три сеульских университета, а также известные университеты в регионах. В общей сложности сокращение затронет порядка 10 тыс. человек. Вслед за решением министерства образования последовали отставки ректоров некоторых университетов.