Уходящее лето побило температурные рекорды

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Этим летом в РК зафиксирована самая длительная в истории жара. По данным Национальной метеорологической службы от 24 августа, длительность жарких дней, когда температура воздуха превышала 33 градуса, составила 31,2 дня. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году и составлял 31,1 дня. Температура воздуха измерялась в 45 точках страны, а длительность жары высчитывалась по среднему количеству жарких дней. Учитывая то, что жара ещё не отступила, длительность жарких дней может обновить новый рекорд. За последние 100 лет температура воздуха в РК поднималась выше 40 градусов лишь семь раз, причём шесть из них случились в этом году. В 61 из 95 официальных пунктов измерения температуры были обновлены новые температурные рекорды.