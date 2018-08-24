Объём продаж в магазинах беспошлинной торговли РК увеличился на 37%

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Объём продаж в магазинах беспошлинной торговли РК в июле текущего года составил 1 млрд 343 млн долларов. Данный показатель на 37% выше по сравнению с июлем прошлого года. Согласно докладу Ассоциации магазинов беспошлинной торговли РК, опубликованному в пятницу, иностранец тратит на покупки в среднем 694 доллара, что в пять раз больше, чем среднестатистический южнокореец. Большая часть покупок приходится на туристов из КНР. Учитывая тот факт, что в Восточном Китае разрешена продажа групповых туров в РК, ожидается ещё большее увеличение объёмов продаж.