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Экономика

Объём продаж в магазинах беспошлинной торговли РК увеличился на 37%

Write: 2018-08-24 13:53:37Update: 2018-08-24 15:17:38

Объём продаж в магазинах беспошлинной торговли РК увеличился на 37%

Photo : YONHAP News

Объём продаж в магазинах беспошлинной торговли РК в июле текущего года составил 1 млрд 343 млн долларов. Данный показатель на 37% выше по сравнению с июлем прошлого года.  Согласно докладу  Ассоциации магазинов беспошлинной торговли РК, опубликованному в пятницу, иностранец тратит на покупки в среднем 694 доллара, что в пять раз больше, чем среднестатистический южнокореец. Большая часть покупок приходится на туристов из КНР. Учитывая тот факт, что в Восточном Китае разрешена продажа групповых туров в РК, ожидается ещё большее увеличение объёмов продаж. 
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