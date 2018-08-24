24 августа у южнокорейских спортсменов на Азиатских играх 7 золотых медалей

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24 августа южнокорейские спортсмены, принимающие участие в Азиатских играх в Индонезии, завоевали 7 золотых медалей. Пак Хён Су пришёл к финишу первым в финале соревнований по одиночной мужской гребле на байдарках малого веса на дистанции 2.000 метров. Серебро у Чуо Хинчуня из Гонконга, бронза у Дишианта Чаухана из Индии. Это первое золото южнокорейских спортсменов по академической гребле на нынешних Азиатских играх. Велосипедистка На А Рым завоевала свою вторую золотую медаль на Играх в Джакарте, придя к финишу первой в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Она преодолела дистанцию 18,7 км за 31 мин. 57,10 сек. Это вторая золотая медаль На А Рым на нынешних Играх. Серебро у японки Эри Ёнаминэ, бронза у Лэн Винье из Гонконга. Ещё одна золотая медаль в копилке южнокорейской сборной – заслуга Чхве Ён Чжона, показавшего лучший результат в стрельбе из крупнокалиберной винтовке на 300 м. Серебряная медаль у Хуссаина Альхарби из саудовской Аравии, бронзовая – у другого южнокорейского спортсмена Ли Вон Гю. Четвёртая золотая медаль дня у Чон Ю Чжина в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров. Серебро у Пак Мён Вона из КНДР, бронза у Нго Хуы Вуонга из Вьетнама. Пятое золото дня завоевала Ким Со Ён, пришедшая к финишу первой в финале соревнований по комплексному плаванию на 200 метров среди женщин. Серебро и бронза у японок Юи Охаси и Михо Терамура. Шестая по счёту медаль высшей пробы у южнокорейской женской команды по боулингу, опередившей по числу очков команды Малайзии и Тайваня. Седьмое золото – у мужской команды по фехтованию на рапирах. Серебро – команды Гонконга, бронза – у китайских фехтовальщиков. По состоянию конец дня 24 августа у южнокорейских спортсменов на Азиатских играх 78 медалей – 23 золотых, 26 серебряных и 29 бронзовых. Они занимают третье место в общем зачёте.