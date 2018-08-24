Южнокорейский фильм «Монструм» примет участие в кинофестивале в Ситжесе

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Южнокорейский фильм Монструм примет участие в 51-м Международном фестивале фантастического кино в Ситжесе в период с 5 по 14 октября, сообщили в пятницу в кинопрокатной компании Kadari Ent. Ранее, на этом фестивале были показаны южнокорейские фильмы «Барышня», «Вопль», «Поезд в Пусан» и «Чудовище». Премьера фильма «Монструм» состоится в РК 13 сентября. Фильм сочетает в себе элементы боевика, фантастики и исторической тематики. Основной сюжет посвящён противостоянию героев фильма ужасному монстру.