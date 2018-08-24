Экс-президент РК Пак Кын Хе приговорена к 25 годам лишения свободы

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В четверг состоялось заседание апелляционного суда по делу экс-президента РК Пак Кын Хе, её сообщницы Чхве Сун Силь и бывшего старшего советника президента Ан Чжон Бома. Ранее суд Центрального административного округа Сеула приговорил Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,6 млн долларов. По решению апелляционного суда срок наказания увеличился на один год, а штраф - на 180 тыс. долларов. На этот раз суд признал взяткой взнос в 1,4 млн долларов, сделанный компанией Samsung Electronics в пользу строительства спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта. Суд ужесточил наказание и для других лиц, причастных к данному делу. Так, Чхве Сун Силь была приговорена в общей сложности к 20 годам лишения свободы и штрафу в 17,8 млн долларов, а Ан Чжон Бом - к 5 годам лишения свободы.