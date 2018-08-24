Минобороны РК: Демонтаж постов охраны должен осуществляться по отдельным регионам

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Министр обороны РК Сон Ён Му обсудит со своим коллегой из КНДР вопрос взаимного демонтажа постов охраны в демилитаризованной зоне на границе между Югом и Севером. Министр отметил, что Пхеньян построил на границе с РК намного больше постов, чем Сеул. В этой связи будет поставлен вопрос о демонтаже постов охраны на отдельных участках границы. Ранее южнокорейская сторона заявила о намерении убрать порядка десяти постов охраны из демилитаризованной зоны на границе между Югом и Севером во исполнение решений межкорейского саммита о превращении ДМЗ в «зону мира».