Дональд Трамп отменил визит Майкла Помпео в Пхеньян

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Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майкла Помпео в Пхеньян, который планировался на следующую неделю. Как написал в пятницу глава Белого дома в своём Twitter, он «попросил» Помпео не ехать в КНДР, поскольку отсутствует «существенный прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова». Заявление Дональда Трампа появилось на следующий день после того, как было объявлено о предстоящем, четвёртом по счёту визите Помпео на Север Корейского полуострова. При этом Дональд Трамп не исключил, что поездка Майкла Помпео в КНДР всё-таки состоится, хотя и позднее, чем намечалось. Он написал, в частности, что Майкл Помпео «рассчитывает в ближайшем будущем поехать в Северную Корею, скорее всего, после того, как наши торговые отношения с Китаем будут урегулированы». Сам Трамп не исключает встречи с северокорейским лидером. По крайней мере, он написал в своём Twitter: «Хотел бы выразить почтение Ким Чон Ыну. С нетерпением жду скорой встречи с ним!».