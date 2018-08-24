В октябре в Пхеньяне пройдёт международная конференция по технологиям блокчейн и криптовалютам

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1-2 октября в Пхеньяне состоится международная конференция по технологиям блокчейн и криптовалютам, сообщила американская радиостанция «Свободная Азия». Как ожидается, в северокорейской столице соберутся соберутся эксперты по этой передовой технологии со всего мира, которое после закрытия конференции, 3 октября, встретятся с руководством северокорейских деловых кругов. Похоже, что самим фактом проведения подобной конференции КНДР намерена продемонстрировать собственные достижения в передовых технологиях, заявил в интервью «Свободной Азии» на условиях анонимности эксперт в области безопасности. Технологии блокчейн позволяют обеспечить высокую безопасность транзакций, прозрачность переводов и движений средств, сохранение анонимности при полном доступе ко всей хранимой информации.