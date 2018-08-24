Moody's: Банк Кореи сохранит учётную ставку на уровне 1,5%

Банк Кореи скорее всего, сохранит на август свою учётную ставку на нынешнем уровне, который составляет 1,5%. Как полагают эксперты аналитической компании Moody's, такое решение будет принято на предстоящем на будущей неделе заседании комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи на фоне сложной ситуации на рынке труда и глобальных торговых споров. Учётная ставка не меняется с ноября прошлого года, когда Банк Кореи поднял её на 0,25% с рекордно низкого уровня в 1,25%. По мнению экспертов Moody's, для поддержания темпов восстановления экономики увеличение ставки не представляется целесообразным. Между тем, эксперты не исключают, что до конца года ставка может быть повышена, чтобы сократить разрыв с показателем ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы США, которая была увеличена в июне до 1,75-2,0% годовых.