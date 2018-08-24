Компанию Google Korea подозревают в злоупотреблении рыночной властью

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Комиссия по справедливой торговле РК провела проверку деятельности компании Google Korea в связи с подозрениями в злоупотреблении рыночной властью. Имеется в виду запрещённое законом использование рыночной власти с целью ограничения конкуренции и влияния на цены. Как сообщают, проверка проходила в течение трёх недель в штаб-квартире Google Korea в центре Сеула. В частности, проверялась информация, что Google Korea вынуждала местную компанию-разработчика компьютерных программ распространять одно из своих приложений только через Google Play Store, платформу для мобильных приложений Google. В прошлом году на долю Google Play пришлось более 60% южнокорейского рынка приложений.