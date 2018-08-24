Губернатору провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су предъявлены обвинения

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Группа специального прокурора, которая расследует скандал вокруг южнокорейского блогера Druid King, ответственного за фальсификацию мнений в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года, предъявила обвинение губернатору провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су. Он обвиняется, в частности, в участии в преступном заговоре. Обвинительное заключение направлено в пятницу вечером в суд. В нём, в частности, говорится, что в ноябре 2016 года Ким Гён Су присутствовал на демонстрации компьютерной программы, которая искусственно поднимает количество «лайков» к сообщениям и комментариям в интернете, а затем дал указание использовать её. Ким Гён Су также предъявлено обвинение в нарушении избирательного законодательства.