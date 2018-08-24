В горах Кымгансан продолжается второй этап встреч разделённых семей

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В субботу в туристическом комплексе в горах Кымгансан на территории КНДР продолжился второй этап встреч разделённых семей. В первой половине дня 326 южнокорейцев из 81 семьи пообщались и пообедали со своими северокорейскими родственниками в гостиничных номерах. Во второй половине дня состоялась трёхчасовая общая встреча. Южнокорейские представители прибыли в Кымгансан в пятницу, а во второй половине того же дня состоялись общая встреча и приветственный банкет. В воскресенье состоятся заключительная общая встреча и совместный прощальный обед.