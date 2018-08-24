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РК и США укрепят взаимодействие в решении северокорейских проблем и постараются поддержать диалог с Пхеньяном, несмотря на отмену визита госсекретаря США в КНДР. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшегося в субботу рано утром (по кор.вр.) телефонного разговора между министром иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарём США Майклом Помпео. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, Майкл Помпео проинформировал Кан Гён Хва об отмене своей поездки в Пхеньян и её причинах. Он предложил своей южнокорейской коллеге продолжить консультации, чтобы подтвердить направление совместных действий. Подтвердив наличие у союзников «твёрдой воли» к совместным действиям, Кан Гён Хва согласилась с Майклом Помпео в необходимости продолжения диалога с Севером.