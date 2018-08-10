Мун Чжэ Ин: Экономика РК находится на верном пути

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Южнокорейская экономика находится на верном пути, несмотря на наличие проблем с рабочими местами и рост поляризации населения по уровню доходов. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в своём видеообращении к делегатам общенационального съезда правящей Демократической партии Тобуро. Глава государства напомнил, что экономический рост продолжается, о чём свидетельствует рост экспорта в первом полугодии. Одновременно он признал, что проблемы трудоустройства молодёжи, недостаточно активного роста числа рабочих мест, поляризации общества, старения населения и низкой рождаемости требуют срочного решения. Глава государства высказался за необходимость повышения доходов малообеспеченных слоёв населения, а также активизацию экономических связей с зарубежными странами. Он отметил, что не забыл своих предвыборных обещаний о том, что РК будет оставаться передовой страной, где соблюдаются принципы демократии и права человека.