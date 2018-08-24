Азиатские игры-2018: У южнокорейских спортсменов – золото по джиу-джитсу и боулингу

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25 августа в копилке южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии, появились ещё две золотые медали. Сон Ги Ра одержала победу над сингапурской спортсменкой Констанцией Лиен Тян Ен в финале соревнований по джиу-джитсу не-ваза в женском разряде до 62 кг. Джиу-джитсу впервые входит в программу Азиатских игр. Не-ваза - раздел джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок с помощью болевых и удушающих приёмов. Вторая за день золотая медаль у южнокорейской мужской команды по боулингу, опередившей по числу очков команды Гонконга и Тайваня. 24 августам медаль высшей пробы в том же виде спорта завоевала женская команда. Межкорейская команда по гребле на каноэ «Дракон» завоевала бронзовую медаль в финале соревнований среди женщин на дистанции 200 метров, показав результат 56,851 сек. Это первая медаль объединённой команды Юга и Севера не только на нынешних Азиатских играх, но и на международных спортивных соревнованиях. Награда присуждена не РК и не КНДР, а команде под названием "Korea". Золото у команды Китая, бронза – у индонезийских спортсменок. По итогам дня 25 августа у южнокорейских спортсменов 84 медали - 25 золотых, 26 серебряных и 33 бронзовые. Они занимают третье место в общем зачёте.