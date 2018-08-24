Азиатские игры-2018: 26 августа у южнокорейских спортсменов две золотые медали

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26 августа в копилке южнокорейских спортсменов, принимающих участие в Азиатских играх в Индонезии, появились ещё две золотые медали. Чон Чжон Вон показал лучший результат в финале соревнований по комбинированному спортивному скалолазанию в мужском зачёте. Серебро и бронза у японских спортсменов Кокоро Фудзии и Томоа Нарасаки. Вторая золотая медаль дня – заслуга Чон Хе Рим, пришедшей к финишу первой в финале соревнований по бегу на 100 метров с барьерами среди женщин с результатом 13,20 сек. Серебро у Эммилии Нова из Индонезии, бронза у Лу Лайи из Гонконга. Межкорейская женская команда по гребле на каноэ «Дракон» пришла к финишу первой медаль в финале соревнований на дистанции 500 метров с результатом 2 мин. 24,788 сек. Серебро у команды Китая, бронза – у спортсменок из Таиланда. 25 августа та же команда завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров. Это первые медали объединённой команды Юга и Севера не только на нынешних Азиатских играх, но и на международных спортивных соревнованиях. Награды присуждаются не РК и не КНДР, а команде под названием "Korea". По итогам дня 26 августа у южнокорейских спортсменов 94 медали - 27 золотых, 30 серебряных и 37 бронзовых. Они занимают третье место в общем зачёте.