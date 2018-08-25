Чан Ха Сон: Политика «роста, основанного на доходах» должна продолжаться

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Последние данные о занятости и доходах домохозяйств не являются основанием для отказа от нынешней правительственной политики «роста, основанного на доходах». Наоборот, они свидетельствуют о необходимости активизации данной политики. Об этом заявил в воскресенье журналистам главный политический советник президента РК Чон Ха Сон. По его словам, во втором полугодии правительство будет ещё активнее реализовывать экономическую политику, основанную на росте доходов, инновациях и открытости. Для преодоления экономических трудностей правительство будет использовать все доступные политические меры,- отметил советник президента. Он напомнил, что нынешняя экономическая политика находится в начале пути, поскольку её реализация началась менее года назад. Требуется определённое время для того, что её результаты стали очевидны. Чан Ха Сон подчеркнул, что правительство сделает всё возможное для того, чтобы помочь безработным, индивидуальным предпринимателям и владельцам малого бизнеса преодолеть нынешние трудности.