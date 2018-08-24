Ли Хэ Чхан - новый лидер правящей Демократической партии Тобуро

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25 августа на общенациональном съезде правящей Демократической партии Тобуро новым лидером партии был избран соратник покойного экс-президента Ро Му Хёна и нынешнего главы государства Мун Чжэ Ина, депутат Национального собрания семи созывов Ли Хэ Чхан. Его кандидатуру поддержали 42% делегатов съезда. Других кандидатов - Сон Ён Гиля и Ким Чжин Пхё - поддержали 30% и 26% голосовавших. Выступая с речью после избрания, Ли Хэ Чхан подчеркнул, что правящая партия и правительство - это единое целое, между которыми должна сохраняться крепкая связь. Депутат также отметил важность тесного взаимодействия между партией, правительством и администрацией президента. Новоизбранный лидер партии обещал прилагать все усилия для того, чтобы воля народа находила отражение в государственной политике. В частности, это касается ухудшения экономической ситуации. Ли Хэ Чхан настроен на максимальное взаимодействие с оппозицией и проведение конструктивных переговоров, однако дал понять, что не намерен идти на уступки.