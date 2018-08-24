Photo : YONHAP News

Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться.Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник агентством Realmeter, нынешнегоглаву государства поддерживают ровно 56% из 2.505 респондентов, опрошенных впериод с 20 по 24 августа. Это на 0,3% меньше, чем неделю назад. Снижениепоказателя свидетельствует о том, что жители страны обеспокоены экономическойполитикой нынешнего правительства. Между тем, Мун Чжэ Ин дал понять, что он ненамерен вносить в неё коррективы. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро повысился на 2,3%,составив 41,9%. Крупнейшую оппозиционную партию СвободнаяКорея поддерживают 20,5% опрошенных, что на 0,6% больше, чем неделю назад.Уровень поддержки партии Справедливого будущего составил 6%, Партии Справедливости- 12,1%. Погрешность при обработке данных может составить ±2% при уровне достоверности 95%.