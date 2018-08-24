Чхонвадэ: План открытия межкорейского пункта связи будет изучен дополнительно

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План открытия в Кэсоне межкорейского пункта оперативной связи будет изучен дополнительно, сообщил в понедельник представитель администрации президента РК Чон Ый Гём. Он напомнил, что открытие пункта связи планировалось в тех условиях, когда в деле денуклеаризации Корейского полуострова наметился прогресс, и планировалось посещение Пхеньяна госсекретарём США. Однако в нынешних условиях, когда ситуация изменилась, план должен быть вновь тщательно изучен ещё раз, подчеркнул представитель администрации главы государства. Решение об открытии межкорейского пункта связи предусматривалось договорённостями лидеров Юга и Севера Кореи, достигнутыми в ходе саммита 27 апреля. Однако сейчас вопрос об открытии пункта связи не может быть решён правительством РК в одностороннем порядке. Необходимо учитывать точку зрения северокорейской стороны, а также её отношение к изменению ситуации,- отметил Чон Ый Гём.