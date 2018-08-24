Проблема разделённых семей требует скорейших действий

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Прошедшая 21-я встреча разделённых семей, приуроченная ко Дню освобождения Кореи 15 августа, показала остроту нерешённой проблемы разделённых границей родственников, которые уходят из жизни, так и не встретившись с родными. В прошедших встречах, которые прошли в два этапа с 20 по 26 августа, приняли участие 170 членов разделённых семей. При этом заявки поступили от 56 тысяч человек, 85% из которых старше 70 лет. В связи с этим представители Юга и Севера договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы до конца этого года можно было провести ещё одну подобную встречу. В ходе рабочих переговоров могут также обсуждаться варианты проведения встреч по видеосвязи и возможность посещения членами разделённых семей своей родины. Помимо этого, необходимо также скорее устjavascript:;анавливать связь с оставшимися в живых родственниками и налаживать переписку.