В 2017 году население РК увеличилось на 0,3%

По состоянию на 1 ноября 2017 года население РК составило 51 млн 420 тыс. человек, увеличившись на 150 тыс. человек или 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщило в понедельник Национальное статистическое управление. 49 млн 940 тыс. человек составили корейцы, 1 млн 480 тыс. человек – иностранцы. Доля иностранцев - 2,9% населения страны. 49,6% всего населения страны проживают в столичном регионе, в состав которого входят города Сеул, Инчхон и провинция Кёнгидо. При этом население Сеула уменьшилось на 0,6%, составив 9 млн 740 тыс. человек, а население провинции Кёнгидо увеличилось на 1,4% до 12 млн 850 тыс. человек. Число пожилых жителей старше 65 лет увеличилось на 5%, составив 14,2% населения страны. В стране насчитывается 20 млн 160 тыс. домохозяйств, что на 1,7% больше, чем в 2016 году. Среднее число членов домохозяйства составило в прошлом году 2,47 человека. 28% южнокорейских домохозяйств состоят из одного человека.