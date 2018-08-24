В Сеуле обсудили отмену визита Майкла Помпео в КНДР

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26 августа президент РК Мун Чжэ Ин провёл совещание, на котором обсуждалась отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Пхеньян. На совещании присутствовали министр иностранных дел Кан Гён Хва, министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, начальник управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён и другие члены правительства. Глава государства заслушал отчёты о состоянии отношений между Вашингтоном и Пхеньяном на текущий момент и обменялся мнениями со своими коллегами. Мун Чжэ Ин по-прежнему намерен продолжать подготовку к межкорейскому саммиту в сентябре, тем более что после отмены визита Майка Помпео посредническая и стимулирующая роль южнокорейского президента возросла ещё больше.