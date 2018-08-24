70% жителей РК считают необходимым ратифицировать Пханмунчжомскую декларацию

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Семь из десяти южнокорейских граждан согласны с тем, что Пханмунчжомская декларация, принятая главами Юга и Севера в апреле этого года, должна быть ратифицирована Национальным собранием. Об этом сообщило агентство Korea Gallup, которое 21-22 августа провело телефонный опрос жителей РК. Ратификацию соглашения поддержали 71,8% опрошенных, 13,6% высказались против. За ратификацию выступили 87,3% сторонников прогрессивных сил. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. В интервью телерадиокомпании KBS спикер Национального собрания Мун Хи Сан отметил, что декларация должна обязательно пройти процедуру ратификации. Спикер парламента также подчеркнул, что северокорейские и другие вопросы безопасности должны решаться правящей партией и оппозицией вместе.