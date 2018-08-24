На каждого жителя РК приходится по одному смартфону

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Количество обладателей смартфонов превысило в РК 50 млн человек. Такая статистика была получена на основе данных, предоставленных операторами мобильной связи. В июле количество обладателей смартфонов выросло примерно на 160 тысяч человек, составив 50 млн 110 тыс человек. Несмотря на то, что такой рост использования смартфонов приводит к негативным явлениям вроде игровой зависимости или скрытых фотоснимков, широкое использование смартфонов - новый стимул роста финансовой и логистической отраслей. Вместе с тем, в последнее время зафиксировано падениерегистрации новых пользователей смартфонов, что может говорить о перенасыщении рынка. Чтобы избежать его, необходимо разрабатывать инновационные модели, которые смогут прийти на смену существующим смартфонам.