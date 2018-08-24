В РК будет подготовлен проект поправок к закону о справедливой торговле

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Профильный орган намерен подготовить поправки к закону о справедливой торговле, которые нацелены на формирование справедливой экономики и инновационного роста. Как сообщили в Комиссии по справедливой торговле, предполагается, что общественные организации, входящие в состав крупных корпораций, будут лишены права голоса на правах филиала. Таким образом, закон ограничит сосредоточение всей власти в руках одного руководителя. Кроме того, согласно новым правилам, под регулирование попадают компании, в которых более 20% акций принадлежат главе компании или его семье. Раньше этот уровень мог доходить до 30%, если компания была зарегистрирована на фондовой бирже. Под действие норм законодательства попадают теперь и компании, которые владеют более чем 50% акций своей дочерней компании. В связи этим вполне возможно, что теперь число дочерних компаний 10 крупнейших конгломератов вырастет с 33 до 114. Поправки к закону предполагают также смягчение некоторых правил по отношению к созданию венчурных предприятий. Комиссия по справедливой торговле намерена представить проект поправок в Национальное собрание в ноябре этого года.