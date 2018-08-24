Власти КНДР освободили гражданина Японии, арестованного за шпионаж

Гражданин Японии Томоюки Сугимото, которого ранее задержали в КНДР по обвинению в шпионаже, освобождён и депортирован в Китай. Как сообщило агентство ЦТАК, власти страны, принимая решение в отношении задержанного, руководствовались принципами гуманности. Освобождению предшествовали необходимые следственные процедуры. 39-летний японец «находился под надзоров соответствующих органов, которые выяснили обстоятельства нарушения им законов КНДР»,- говорится в сообщении ЦТАК. Ранее японские СМИ сообщали, что мужчина был арестован в портовом городе Нампхо в составе туристической группы. По версии северокорейской стороны, там он попытался снять на видеокамеру некий военный объект, после чего был взят под стражу.