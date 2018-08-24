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Корея: Юг-Север

Власти КНДР освободили гражданина Японии, арестованного за шпионаж

Write: 2018-08-27 14:47:04Update: 2018-08-27 14:49:50

Власти КНДР освободили гражданина Японии, арестованного за шпионаж

Гражданин Японии Томоюки Сугимото, которого ранее задержали в КНДР по обвинению в шпионаже, освобождён и депортирован в Китай. Как сообщило агентство ЦТАК, власти страны, принимая решение в отношении задержанного, руководствовались принципами гуманности. Освобождению предшествовали необходимые следственные процедуры. 39-летний японец  «находился под надзоров соответствующих органов, которые выяснили обстоятельства нарушения им законов КНДР»,- говорится в сообщении ЦТАК. Ранее японские СМИ сообщали, что мужчина был арестован  в портовом городе Нампхо в составе туристической группы. По версии северокорейской стороны, там он попытался снять на видеокамеру некий военный объект, после чего был взят под стражу.
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