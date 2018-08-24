Северокорейская газета комментирует торговый конфликт США и Китая

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Центральная газета КНДР «Нодон синмун» опубликовала в понедельник комментарий, в котором говорится о торговом конфликте между Вашингтоном и Пекином, законе о национальной обороне США на 2019 финансовый год и реакции Китая. Комментарий стал реакцией Пхеньяна на отмену визита в КНДР госсекретаря США Майкла Помпео. Как отмечается в публикации, закон о национальной обороне сдерживает китайские инвестиции в США, запрещая использовать технологии китайских фирм и заниматься бизнесом с организациями, использующими китайские технологии. В публикации не уточняется позиция Пхеньяна в отношении эскалации конфликта, но говорится, что закон ещё больше обострит китайско-американские отношения, и без того напряжённые из-за тарифных проблем. По мнению аналитиков, публикация свидетельствует о том, что Пхеньян внимательно следит за отношениями между Вашингтоном и Пекином, которые влияют на отношения между КНДР и США, а также на переговоры о денуклеаризации.