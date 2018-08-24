На развитие социальной сферы в 2019 году будет выделеноболее 7 млрд долларов

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В 2019 году правительство РКпланирует инвестировать 7 млрд 815 млн долларов в социальную сферу. Это на 50%больше, чем сумма, заложенная в бюджете этого года. О данном решении сталоизвестно 27 августа на заседании правительства по экономическим вопросам. Частьвыделенной суммы будет потрачена на модернизацию туристических, культурных испортивных объектов. Чуть более 3 млрд долларов будет потрачено на молернизациюгородов и рыболовецких поселков, улучшение жизненных условий, внедрениесовременных технологий в фермерскую деятельность. Примерно столько жепланируется потратить на улучшение социальных объектов, борьбу с микропылью.Таким образом, правительство планируется повысить качество жизни народа,создать новые рабочие места и активизировать экономику регионов.