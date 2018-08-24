Правительство будет понижать стоимость проезда по частным скоростным шоссе

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Корпорация скоростных шоссе планирует постепенно снижать стоимость проезда по частным скоростным автодорогам к 2022 году. Соответствующий план представлен 27 августа на заседании министров экономического блока. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта РК, стоимость проезда по частным скоростным дорогам в 1,43 раза превышает стоимость проезда по государственным трассам. На некоторых участках, например, на частных скоростных дорогах Инчхона, Тэгу-Пусан и Чхонан-Нонсан, эта разница достигает 2,33 раза. В первом полугодии этого года правительство уже понижало стоимость проезда по ряду участков кольцевой дороги вокруг Сеула. План правительства предусматривает постепенное понижение стоимости проезда по другим участкам.