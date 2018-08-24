Средняя акционерная доля президентов корпораций составляет 0,8%

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Средняя акционерная доля десяти президентов крупнейших южнокорейских корпораций составляет 0,8%, что на 0,1% ниже по сравнению с прошлым годом. Такие данные представила комиссия по справедливой торговле. Средняя акционерная доля семей президентов корпораций составляет 2,5%. Акционерная доля президентов в дочерних компаниях составляет в среднем 58%. Это на 0,3% ниже по сравнению с прошлым годом, но на 6,5% выше, чем 20 лет назад. По словам представителя комиссии, в последнее время растёт разрыв между акционерными долями президентов корпораций и степенью их влияния, что может привести к махинациям для извлечения личной выгоды членами семьи президента компании. Комиссия по справедливой торговле выявила 376 компаний, которые потенциально могут быть замешаны в такой деятельности.