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Мэр Сеула Пак Вон Сун объявил, что план перестройки столичных районов Ёыйдо и Ёнсан будет отложен. Заявление сделано через семь недель после презентации плана ввиду резкого скачка цен на недвижимость в этих районах. Наибольший рост цен был зафиксирован в районе Ёыйдо. Очевидно, план развития этих районов повлиял на столь сильные изменения рынка недвижимости. Чтобы стабилизировать цены, Пак Вон Сун намерен предоставлять большее количество государственных домов и предпринимать другие меры содействия правительственной политике по развитию рынка недвижимости. О том, на какое время откладывается план перестройки столичных районов, мэр Сеула пока не сообщил.