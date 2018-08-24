Азиатские игры-2018: У южнокорейских лучниц золотая медаль

Photo : YONHAP News

27 августа южнокорейские лучницы, принимающие участие в Азиатских играх в Индонезии, завоевали золотую медаль в командном зачёте, показав в финале лучший результат. Серебро у команды Тайваня, бронза – у команды Японии. Межкорейская мужская команда по гребле на каноэ «Дракон» завоевала бронзу в финале гонки на 1000 метров. Золото у команды Тайваня, серебро – у команды Индонезии. 26 августа межкорейская женская команда по гребле на каноэ «Дракон» завоевала золото на дистанции 500 метров, а 25 августа та же команда завоевала бронзовую медаль на дистанции 200 метров. Это первые медали объединённой команды Юга и Севера не только на нынешних Азиатских играх, но и на международных спортивных соревнованиях. Награды присуждаются не РК и не КНДР, а команде под названием "Korea". По состоянию на клонец дня 27 августа у южнокорейских спортсменов 106 медалей - 28 золотых, 36 серебряных и 42 бронзовые. Они занимают третье место в общем зачёте.