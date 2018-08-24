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Во вторник начинает работу специальная комиссия по новой южной политике. Комиссия будет работать в составе комитета по политическому планированию РК, находящемуся в прямом подчинении президента страны. В состав комиссии входят 30 человек во главе с советником президента по экономике Ким Хён Чхолем. Цели и приоритеты новой южной политики РК президент страны Мун Чжэ Ин изложил в ходе официального визита в страны Юго-Восточной Азии и Индию. Работа комиссии будет направлена на реализацию сотрудничества южнокорейских компаний со странами региона.