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Политика

Начинает работу специальная комиссия по новой южной политике

Write: 2018-08-28 10:15:19Update: 2018-08-28 10:21:29

Начинает работу специальная комиссия по новой южной политике

Photo : YONHAP News

Во вторник начинает работу специальная комиссия по новой южной политике. Комиссия будет работать в составе  комитета по политическому планированию РК, находящемуся в прямом подчинении президента страны. В состав комиссии входят 30 человек во главе с советником президента по экономике Ким Хён Чхолем. Цели и приоритеты новой южной политики РК президент страны Мун Чжэ Ин изложил в ходе официального визита в страны Юго-Восточной Азии и Индию. Работа комиссии будет направлена на реализацию сотрудничества южнокорейских компаний со странами региона. 
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