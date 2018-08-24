С 14 сентября вводится запрет на продажу в школах РК напитков с содержанием кофеина

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14 сентября в РК вступают в силу поправки в закон по контролю за безопасностью детского питания. Начиная с середины следующего месяца, вводится запрет на продажу напитков с содержанием кофеина в школах. Изменения касаются как автоматов с напитками, так и магазинов на территории школ. Однако учителя смогут купить обычные кофейные напитки. Данные изменения были разработаны Управлением по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств РК. Как сообщает ведомство, основной причиной запрета данных напитков является их чрезмерное потребление, что приводит к возникновению проблем со здоровьем.