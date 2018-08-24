Опубликованы результаты расследования по делу блогера Druid King

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Представлены результаты расследования по делу о фальсификации мнений в интернете перед президентскими выборами и после них в период с октября 2016 года по март нынешнего года. Следственная группа пришла к выводу об активном сотрудничестве губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су и блоггера Druid King. В отчёте подчёркивается систематичность сотрудничества - все действия блогера осуществлялись по указаниям и с разрешения Ким Гён Су. Между тем, в ходе следствия не удалось доказать факт получения блогером 900 долларов от Ким Гён Су. Таким образом, не получил подтверждения слух о том, что первая леди РК Ким Чжон Сук знала о деятельности блогера Druid King. Результаты следствия и материалы девяти обвиняемых переданы в суд.