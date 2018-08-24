В РК началась вторая волна сезона дождей

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В некоторых регионах Корейского полуострова вновь начались продолжительные дожди. Со снимков со спутника видно, как атмосферный фронт растянулся над юго-восточной частью полуострова. В выходные дни в узде Санчхон-гун провинции Кёнсан-Намдо и в районе горы Чирисан выпало около 400 мм осадков. 28 августа атмосферный фронт сместится на север, и сильные дожди пройдут в провинции Чхунчхондо, южной части провинции Канвондо и северной части провинции Кёнсандо. Средняя скорость выпадения осадков будет достигать 40 мм в час. По прогнозам синоптиков сильные дожди будут продолжаться в течение недели.