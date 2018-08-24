Washington Post: Визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР отменён из-за секретного письма из Пхеньяна

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Визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР отменен из-за секретного письма заведующего отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля, - сообщает американское ежедневное издательство Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников правительства. Содержание письма не разглашается. В этот же день Майкл Помпео провёл телефонный разговор с главой МИД РК Кан Гён Хва, в ходе которого был обсуждён вопрос полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации КНДР. Стороны договорились продолжать давление на Пхеньян с целью его денуклеаризации, - говорится в официальных сводках Госдепа. По словам представителей американского ведомства, договорённости о предстоящем саммите США и КНДР остаются в силе.