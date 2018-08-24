Президент РК Мун Чжэ Ин призвал возродить отечественную экономику

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Выступая 28 августа назаседании кабинета министров, президент РК Мун Чжэ Ин призвал возродитьотечественную экономику, которая сейчас переживает трудности. Глава государствапредложил новую парадигму развития экономики, ориентированной на человека. Поего словам, прежняя парадигма привела к низкому росту экономики и сильнойдифференциации доходов. Мун Чжэ Ин призвал проявить уверенность и стойкость впродвижении экономической политики, основанной на ростедоходов, инновациях и открытости. Президент отметил, что в этомгоду среднемесячные доходы городского населения выросли по сравнению с прошлымгодом, однако теперь нужно обратить внимание и на другие группы населения. Всвязи с этим правительство уже предусмотрело серьёзное повышение базовойпенсии, выплату детских и трудовых пособий. Мун Чжэ Ин также призвал стремитьсяк взаимодействию со всеми социальными группами и положительно оценил договорённостио развитии политики по борьбе с бедностью пожилого населения и обеспечениюбазовых условий жизни.