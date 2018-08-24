Photo : YONHAP News

В "Белой книге по обороне" Японии этого года острова Токто в Восточном море снова обозначены как японские. Документ был утверждён кабинетом министров Японии 28 августа. В книге говорится, что территориальные споры по поводу исконно японских северных территорий и островов Такесима (так называют Токто в Японии) по-прежнему не решён. В документе приводится карта, рисунки и таблица о Токто. Что касается КНДР, то некоторые фразы относительно северокорейской угрозы были слегка изменены. Выражение "угроза нового этапа" было удалено, зато были включены отсылки на заявление Ким Чон Ына о прекращении испытаний межконтинентальных баллистических ракет и готовности к ядерному разоружению. Однако сам факт ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР по-прежнему существует, говорится в "Белой книге". В ней также указано, что Япония проявляет большой интерес к северокорейской политике Мун Чжэ Ина, но придерживается антисеверокорейских санкций и серьёзного давления на Пхеньян. В связи с притязаниями Японии на южнокорейские острова Токто представитель посольства Японии в Сеуле вызван в МИД РК, где ему был заявлен решительный протест по поводу содержания книги об островах Токто .