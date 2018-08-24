Правительство разработает план реформирования пенсионной системы

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27 августа президент РК Мун Чжэ Ин дал указание своим советникам рассмотреть пенсионную систему, которая предусматривала бы выплату государственных пенсий. Президент подчеркнул, что государство несёт ответственность за пенсии своих граждан, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы гражданин, вносивший пенсионные взносы, остался без пенсии. Ранее о необходимости пенсионной реформы уже говорили министр здравоохранения и соцобеспечения и премьер-министр РК, однако глава государства заявил об этом впервые. Мун Чжэ Ин также отметил продолжающийся рост численности неработающего пожилого населения, подчеркнул необходимость реформ, касающихся базовых пенсионных выплат и выходных пособий. Президент отметил, что реформы должны согласовываться с правительством, Национальным собранием и народом. Проект плана реформирования пенсионной системы будет представлен правительством в следующем месяце.