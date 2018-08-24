28 августа спортсмены РК завоевали на Азиатских играх 4 золотые медали

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28 августа южнокорейские лучницы, принимающие участие в Азиатских играх в Индонезии, завоевали четыре золотые медали. Три из них завоёваны в стрельбе из лука. Первая медаль - заслуга Ким У Чжина, одержавшего победу в мужском индивидуальном зачёте над своим соотечественником Ли У Соком. Бронза у индонезийского лучника Ряу Эга Агата Свалсабилла. Вторая золотая медаль – заслуга женской команды лучниц в составе Чхве Бо Мин, Сон Юн Су и Со Чхэ Вон, одержавшей победу над командой Индии. Бронза у команды Тайваня. Третье золото – у мужской команды лучников в составе Чхве Ён Хи, Ким Чжон Хо и Хон Сон Хо. Серебро у индийских лучников, бронза - у команды Малайзии. Ещё одна золотая медаль дня у южнокорейских велогонщиц. Ким Ю Ри, Ким Хён Чжи, Ли Чжу Ми и На А Рым показали лучший результат в командной гонке преследования. Серебро у команды Китая, бронза – у японских спортсменок. По итогам дня 28 августа у южнокорейских спортсменов 117 медалей, в том числе 32 золотые, 39 серебряных и 46 бронзовых. Они занимают третье место в общем зачёте на Азиатских играх.