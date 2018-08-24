Гинекологи РК отказываются делать аборты

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28 августа Корейская ассоциация гинекологов заявила об отказе проводить процедуры по искусственному прерыванию беременности и аборты. Данное заявление было принято в ответ на лишение одного из врачей лицензии на врачебную практику на месяц из-за проведения аборта, который был признан ранее министерством здравоохранения и соцобеспечения аморальным действием. Ассоциация гинекологов выступила с протестом в адрес данного решения, поскольку оно было вынесено ещё до рассмотрения иска о конституционности абортов. Во время встречи с журналистами представители ассоциации напомнили, что аборты разрешены в 23 из 30 стран Организации экономического содействия и развития, и указали на то, что наказание женщин и врачей - это лишь временная мера. Вместе с тем, организации по защите прав женщин также выражают недовольство законопроектом об аморальности абортов, поскольку он не учитывает право на принятие собственного решения.