В Пхеньяне пройдёт международный марафон

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23 сентября в Пхеньяне пройдёт второй международный осенний марафон. Об этом сообщили 28 августа на сайте Государственной организации по туризму КНДР. Желающие смогут поучаствовать в полном марафоне, полумарафоне, а также на дистанциях 10 и 5 км. Спортивное мероприятие приурочено 70-й годовщине основания КНДР. Осенний марафон проводится лишь второй год, тогда как весенний международный марафон, приуроченный ко дню рождения Ким Ир Сена, имеет давнюю традицию. В прошлом году в осеннем марафоне приняли участие 240 спортсменов, среди которых были участники из Голландии, Швеции, Чехии и Великобритании.