Правила оформления медицинской страховки для иностранцев будут изменены

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Иностранцы, проживающие в РК, смогут оформить медицинскую страховку лишь после шести месяцев постоянного проживания в РК. Уведомление о введении соответствующего законодательства начинает действовать с 29 августа. Раньше иностранцы могли оформлять страховку после трех месяцев проживания в стране. Кроме того, при продлении визы миграционная служба сможет получать информацию о наличии долгов по страховке. Согласно новым поправкам, теперь оформлять страховку смогут и беженцы, получившие разрешение на проживание в РК. Поправки также определяют новые критерии, по которым сумма страховых взносов иностранцев будет равна сумме страховых взносов граждан РК.