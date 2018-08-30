В результате ливня в Сеуле один человек погиб, двое ранены

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Один человек погиб, двое ранены в результате ливня, обрушившегося на Сеул вечером во вторник. Как сообщили в управлении по борьбе с чрезвычайными ситуациями мэрии Сеула, мужчина в возрасте 40-50 лет, по всей видимости, был сбит с ног потоком воды и утонул. Трагедия произошла в муниципальном округе Новон-гу на севере Сеула. Двух человек, пожилых женщин, также сбитых с ног потоком воды, удалось спасти. Наиболее сильные осадки отмечены в северных районах Сеула. В период с 20 до 21 часа во вторник их объём составил 75 мм. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности, аварийные службы получили 480 сообщений о переполнении ливневой канализации и затоплении улиц. 31 житель муниципального округа Ынпхён-гу эвакуирован из затопленных домов. Подтоплены 764 жилища, ряд коммерческих учреждений. Утром в среду муниципальные службы начали работы по укреплению 109 опор и стен домов в столичном регионе. В свази с опасностью наводнений и оползней закрыты национальные парки и ряд мостов в городах Сеуле и Инчхоне, а также провинции Кёнгидо.