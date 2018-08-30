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Экономика

В первой половине 2018 года Samsung и LG заняли около 50% мирового рынка телевизоров

Write: 2018-08-29 10:43:51Update: 2018-08-29 20:27:19

В первой половине 2018 года Samsung и LG заняли около 50% мирового рынка телевизоров

В первой половине текущего года около половины мирового рынка телевизоров заняли южнокорейское бренды Samsung и LG. По данным британской исследовательской компании  IHS Markit, в период с января по июнь в мире было продано 99 млн телевизоров. Это на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года.  Доля Samsung Electronics составила 29%, а LG Electronics – 17,5% всех продаж телевизоров. Таким образом, показатель двух южнокорейских производителей составил 46,5% мирового рынка, увеличившись в годовом исчислении на 5,4%. Samsung Electronics является лидером мирового рынка телевизоров 48 кварталов или 12 лет подряд. 
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