В первой половине 2018 года Samsung и LG заняли около 50% мирового рынка телевизоров

В первой половине текущего года около половины мирового рынка телевизоров заняли южнокорейское бренды Samsung и LG. По данным британской исследовательской компании IHS Markit, в период с января по июнь в мире было продано 99 млн телевизоров. Это на 7,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля Samsung Electronics составила 29%, а LG Electronics – 17,5% всех продаж телевизоров. Таким образом, показатель двух южнокорейских производителей составил 46,5% мирового рынка, увеличившись в годовом исчислении на 5,4%. Samsung Electronics является лидером мирового рынка телевизоров 48 кварталов или 12 лет подряд.