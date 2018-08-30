Правительство РК намерено стабилизировать цены на продукты питания перед праздником Чхусок

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​Правительство РК намерено стабилизировать цены на продукты питания перед традиционным праздником урожая и поминовения предков Чхусок, который отмечается в этом году 24 сентября. Как сообщили в среду в министерстве продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, в целях недопущения резкого подъёма цен поставки в торговую сеть фруктов и овощей из резервов будут существенно увеличены. Накануне глава министерства Ли Гэ Хо выразил беспокойство тем, что в результате жаркой и сухой погоды нынешним летом урожай сельхозпродукции оказался низким, что привело к повышению цен. В интервью агентству Ёнхап министр обещал увеличить поставки сельхозпродукции на рынок в полтора раза от обычного объёма. Он отметил также, что одной из основных задач возглавляемого им министерства является обеспечение стабильного уровня доходов мелких фермеров. Для этого закупочные цены на рис увеличиваться в соответствии с общим уровнем инфляции.