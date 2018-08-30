Майкл Помпео: США ждут от КНДР готовности к полному ядерному разоружению

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США готовы вступить в диалог, как только КНДР будет готова исполнять договорённости о полном ядерном разоружении, достигнутые в Сингапуре. По словам представителя госдепартамента США Хизер Науэрт, такое заявление сделал глава госдепартамента США Майкл Помпео 28 августа. Он также подчеркнул, что весь мир единогласно признает необходимость Пхеньяна исполнять взятые на себя обязательства. В заявлении говорится, что все страны-члены Совета Безопасности ООН проголосовали за отказ Пхеньяна от разработки оружия массового поражения, ядерной и ракетных программ. Полное, подконтрольное и необратимое ядерное разоружение КНДР - цель всего мирового сообщества. По мнению экспертов, данное заявление можно рассматривать как ещё одну меру воздействия на Пхеньян для его возвращения на путь переговоров. 24 августа визит Майкла Помпео в Пхеньян был отменен, хотя позже Помпео сказал, что визит был всего лишь отложен.